100 liralık sahte banknotlarla yakalanınca gözaltına alındı

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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan B.Y., üst aramasında, 100 liralık olan 59 sahte banknot ele geçirilince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'parada sahtecilik' suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi´nde şüpheyle durdurulan B.Y.'nin üstü arandı. Aramada 100 liralık olan 59 sahte banknot ve 50 liralık 1 sahte banknot ele geçirilirken, B.Y. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-02-26 17:35:58



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