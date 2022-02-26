Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da, polis ekiplerince iş yerine yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ilçesindeki iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığını tespit etti. Ekipler, Şenbük Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-02-26 17:58:34



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