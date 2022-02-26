Hatayspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 27´nci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor´u ağırlayacak Atakaş Hatayspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Yeni Hatay Stadyumu'nda yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda futbolcular, pas drili, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yaptı. Takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-02-26 18:06:00



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