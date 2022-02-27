Pençe Yıldırım bölgesinde uzman çavuş silah kazasında şehit oldu (2)



ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin (27) acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki ailesine verildi.

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin şehit olduğu açıklandı. Hakkari ili üs bölgesinde yaşanan kazada şehit olan Çete'nin acı haberi, baba ocağına ulaştı. Antakya ilçesine bağlı Altınçay Mahallesi'ndeki şehit evi ve sokağı Türk bayrakları ile donatıldı. Bekar olduğu belirtilen Çete´nin cenazesi, yarın kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete için başsağlığı mesajı paylaştı. MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda Bakan Akar "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Şubat 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-02-27 11:48:40



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