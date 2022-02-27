Hatay'a şehit ateşi düştü Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi

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Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki baba ocağına ateş düştü.

Bekar olduğu öğrenilen 27 yaşındaki şehidin Antakya Aksaray Mahallesi'nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Cahide Çete'ye şehadet haberini askeri yetkililer verdi.

Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi nüfusuna kayıtlı şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

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