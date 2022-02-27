Hatay'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama

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Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabancı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet fişek, 60 adet kaçak cep telefonu bataryası, 1 bıçak ile Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 51 adet sikke, kama kını, kolye, yüzük ve heykel ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutukladı.

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