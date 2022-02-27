Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında A. Hatayspor, sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 30 üstünlüğü ile tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Kamil Ahmet’in uzun pasında ceza yayı üzerinde Mame Diouf'un kafayla indirdiği topa Benzia’nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
21. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Sadık orta yuvarlağa yakın noktadan ceza sahasına ortaladı, topu göğsüyle kontrol eden El Kaabi şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10
24. dakikada ceza yayının hemen solunda Benzia yerde kaldı, hakem faulü işaret etti. Topun başına geçen Benzia frikikten meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 20
34. dakikada Sackey’in uzun pasında Barış Başdaş kafa vuruşu ile kalecisine pas vermek isterken araya Sadık Baş girerek topu kazandı, ceza sahasında bulunan El Kaabi’ye pasını aktardı, bu oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti. 30
Stat: Hatay
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Abdulah Bora Özkara xx, M. Emin Tuğral xx
Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe xx, Falette xx, Sackey xx, Kamil Ahmet xx, Onur xx, Riberio xx, El Kaabi xxx, Sadık Baş xxx, Benzia xxx, Mame Diouf xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre, Burak, Eren, Mahmoud, Saba Lobjanidze, Selimcan Temel, Mehdi Boudjemaa, Dylan SaintLouis, Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Hafez xx, Haddadi xx, Buğra xxx, Gaston Kampi xx, Zeffane xx, Ndong xx, Barış xx, Azubuike Okechukwu xx, Mustafa Eskihellaç xx, Nouha Dicko xx
Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Eyüp Türkaslan, Philip Awuku, Erşan Yaşa, Muhammed Sarıkaya, Osman Haqi, Godfred Donsah, Atakan Müjde, Jospin Nshimirimana, Mert Miraç Altıntaş
Teknik Direktör: Alaattin Gülerce
Goller: El Kaabi (dk. 21 ve 35), Benzia (dk. 25) (Hatayspor)
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