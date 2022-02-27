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Atakaş Hatayspor  - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 5-2

DHA

Atakaş Hatayspor  - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 5-2


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)STAT: Yeni Hatay
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral
ATAKAŞ HATAYSPOR: MunirSackey (Dk.90+2 Eren Fansa), Falette, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Onur Ergün, Ruben Ribeiro (Dk.67 Boudjemaa), Sadık Baş (Dk.81 Selimcan Temel), Benzia (Dk.67 Saint-Luis) , El Kaabi, Diouf (Dk.81 Lobjanidze)
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir (Dk.46 Ahmet Türkaslan) Barış Başdaş, Campi, Haddadi, Zeffane, Karim Hafes, İbrahim Ndong (Dk.46 Hagi Osman), Rahman Buğra Çağıran (Dk.88 Donsah), Azubuike, Mustafa Eskihellaç (Dk.88 Mert Altıntaş), Dicko.
GOLLER: Dk. 21, Dk 34, Dk. 84 El Kaabi, Dk. 25 Benzia, Dk. 89 Saint-Louis (Atakaş Hatayspor), Dk. 70 (P) ve Dk. 80 Dicko (Yeni Malatyaspor)
SARI KART: Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 27´nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup etti.
7´nci dakikada Atakaş Hatayspor'un hızlı hücumunda El Kaabi ceza sahası sağ çaprazda topla buluşur buluşmaz şutunu çekti, top savunmadan geri döndü.
21´inci dakikada Yeni Malatyaspor çıkarken top kaptırdı ve Atakaş Hatayspor´da Sadık Baş´ın pasında, El Kaabi'yi ceza sahası sol çaprazda topla buluştu. El Kaabi, kalecinin üstüne doğru vurdu ve top ağlarla buluştu: 1-0
25´inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında hafif sol çaprazda, ceza sahasının önünde kazanılan serbest vuruşta Benzia, tam köşeye vurdu, kaleci uzandı ama yetişemedi: 2-0
34´üncü dakikada Yeni Malatyaspor savunmasındaki hata sonrası Sadık Baş topu kaptı ve ceza sahası sol çaprazdan attığı pasla El Kaabi'yi buldu. El Kaabi, kontrol ettiği topla kalecinin soluna yerden sert vurdu, fark üçe çıktı: 3-0
İlk yarı, Atakaş Hatayspor´un 3-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.
54´üncü dakikada Atakaş Hatayspor'da Sadık Baş, Adekugbe'nin pasını ceza sahası sol çaprazda kontrol etti ve sağına doğru çekerek şutu gönderdi, top yakın direk dibinden az farkla auta gitti.
68´inci dakikada Yeni Malatyaspor'da Karim Hafes, sol çaprazda ceza sahasının önünden şutunu çekti, Atakaş Hatayspor´da Kamil Ahmet Çörekçi'in ceza sahasında müdahalesi sonrası top dışarıya gitti. Sonrasında yapılan VAR incelemesi ile Kamil Ahmet´in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü ve maçın hakemi Çağdaş Altay, Yeni Malatyaspor´a lehine penaltı kararı verdi.
70´inci dakikada Yeni Malatyaspor´da kazanılan penaltıda topun başında geçen Dicko, kalecinin ortasına sert vurdu, kaleci sağına doğru vurdu ve top ağlarla buluştu: 3-1
80´inci dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında orta sahadan atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Dicko, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve soluna doğru çekerek kaleciyi geçti. Dicko, boş kalan kaleye doğru yerden gönderdi ve fark bire indi: 3-2
84´üncü dakikada gelişen ev sahibi takım Atakaş Hatayspor atağında, Lobjanidze, Boudjemaa'nun ara pasını ceza sahası sağ çaprazda kontrol etti ve içeriye çevirdi. Topu önünde bulan El Kaabi altı pas içinde ayak koyarak topu ağlara gönderdi: 4-2
88´inci dakikada Atakaş Hatayspor´da sol kanatta savunma arkasına sarkan El Kaabi, ceza sahasına girer girmez yerden uzak direğe doğru gönderdi, bomboş kalan Saint-Louis tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-2
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi saha ve seyircisi önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor´u 5-2 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-02-27 18:14:58

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