Erdoğan: “Neredeyse maçı 3-0’dan farklı yerlere götürüyorduk”

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, galip geldikleri için mutlu olduklarını ancak ikinci yarıda oynadıkları futbolun, verdikleri mücadelenin kendisini üzdüğünü söyledi.

Süper Lig'in 27. hafta maçında evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 52 mağlup eden A. Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ilk yarı istedikleri oyunu oynadıklarını ikinci yarı maçı 25 dakikalık uyudukları bölümde stresli bir dönem yaşadıklarını belirterek, “Galip geldiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama tabii ki özellikle ilk yarı istediğimiz şekilde tüm oyunu oynadıktan sonra 30 skoru bulduk. Sonra soyunma odasına girip de oyuncularıma uyarmama rağmen ikinci yarı 25 dakika oynadığımız futbol, verdiğimiz mücadele açıkçası beni üzdü. Neredeyse maçı 30’dan farklı yerlere götürüyorduk. Burada futbolun ne kadar ciddi olay olduğunu bir kez daha gördük. Açıkçası gol yemeden sıkıntısız bir şekilde devam ettirip genç arkadaşlarımızı Bertuğ’u, Eren’i daha önce oyuna almaya niyetim vardı. Ama maalesef 25 dakikalık uyuduğumuz bölümde Malatya iki tane gol buldu. Stresli bir dönem yaşadık ve yaptığımız oyuncu değişiklikleri ile oyuna giren arkadaşlarımız katkı sağladı. Farklı şekilde kazanmamıza yardımcı oldular. Malatyaspor belki bulunduğu konum itibarıyla maç öncesi kağıt üzerinde bizim favori göründüğümüz maç gibi görünse de Malatyaspor'u analiz ettiğimizde hem en son Gaziantep’le oynadıkları hem de geçen hafta Antalya ile oynadıkları maçta iyi bir takım olduklarını biliyorduk. Sezonun ilk yarısındaki Malatyaspor'dan çok farklı daha fazla mücadele eden, daha doğruları yapan bir takım olarak analiz ettik ve açıkçası zor olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü bu tür maçlara konsantre olmak zor, oyuncular açısından ne kadar da uyarsak kolay olmuyor ama dediğim gibi ilk yarı bunun sıkıntısını yaşamadık. Ama 30'ın belki rehaveti bizi biraz sıkıntıya soktu. Çok şükür galibiyetle bitirdiğimiz için çok mutluyum” dedi.

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