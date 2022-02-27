Alaattin Gülerce: "Sonuna kadar savaşacağız, bırakmayacağız"

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, iyi bir şekilde hazırlanıp Hatay’a geldiklerini ancak ilk 45 dakika istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor’a 52 mağlup olan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gülerce bireysel hatalarla ilk yarı 30 mağlup duruma düştüklerini belirterek, "Camia olarak zor ve sıkıntılı bir süreçten geçmekteyiz. Bu zor dönemde iyi bir şekilde hazırlanıp Hatay’a gelmiştik. İlk 45 dakika istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık bireysel hatalarla 30 mağlup duruma düştük. İkinci yarıda sistemli oyuncu değişiklikleriyle oyuna biraz ortak olduk. Skoru 32’ye getirdiğimiz zaman beraberliği yakalayacak pozisyonlarda ürettik ama istediğimiz sonucu alamadık üzgünüz matematiksel olarak devam eden her şeyde sonuna kadar savaşacağız bırakmayacağız. Bu haftayı bırakıp bu maçı bırakıp önümüzdeki Adana Demirspor maçına yoğunlaşıp dediğim gibi matematiksel olarak devam ettiği sürece savaşmamıza devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta eksik olan arkadaşlarımızda içimize katıldığı zaman daha iyi bir Malatyaspor seyrettireceğiz, üzgünüz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.