Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Camii’nde şehitlere dualar edildi

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Hatay’da Anadolu’nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camii’nde düzenlenen Miraç Kandili programında şehitlere dualar edildi.



Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar Suriye’nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 34 şehit ve tüm şehitler için Kur’anı Kerim okundu. Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili’nin Mevlidi Şerif okumasının ardından namaz kılındı, dua edildi. Covid19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında maske takılarak ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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