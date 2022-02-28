Grede: "Expo barış için gerekli mesajı iletecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Grede: "Expo barış için gerekli mesajı iletecek"

İHA

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Ülke Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Nils Grede, Hatay'ın tüm uygarlıkları bir çatı altında birleştirebilen bir kent olduğunu belirterek, "Bu da savaştan ziyade barış anlamında bir etki oluşturacaktır. Umut ediyoruz ki Expo barışın anlamı varlığında gerekli mesajını iletecektir" dedi.

Grede: "Expo barış için gerekli mesajı iletecek"

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Ülke Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Nils Grede, Hatay’ın tüm uygarlıkları bir çatı altında birleştirebilen bir kent olduğunu belirterek, “Bu da savaştan ziyade barış anlamında bir etki oluşturacaktır. Umut ediyoruz ki Expo barışın anlamı varlığında gerekli mesajını iletecektir” dedi.
Nils Grede, Expo 2021 Hatay’ın AntakyaDefne bölgesindeki alanını ziyaret etti. Expo 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar ve Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak’ın öncülük ettiği ziyarette Grede, alandaki hazırlıkları inceledi.
Çakar ve Eskiocak, 220 dönümlük alan üzerinde sona yaklaşılan çalışmalar ile alandaki yerleşkeleri Birleşmiş Milletler temsilcisine detayları ile anlattı.
Amfi tiyatrodan biyolojik gölete, arkeoparktan gastronomi akademisine kadar tüm alanları Grede ile paylaşan Büyükşehir yetkilileri, 1 Nisan’da başlayacak dev organizasyonda Hatay’ın medeniyet birikimini, kültürünü, tarihini, barış ve kardeşlik iklimini tüm dünya ile paylaşacaklarını ifade etti.
Expo’21 Hatay’ın önemli ayaklarından biri olan gastronomi çalışmaları ve akademisi ile yakından ilgilenen Grede, ziyaret sonrası alan ve organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu.
"Gördüklerimden çok etkilendim"
Gördüklerinden çok etkilendiğini söyleyen Grede, “Organizasyonda bir senelik bir tarih değişikliği oldu ancak birtakım şeyler yetiştirilmiş. Ben de görmek için sabırsızlanıyorum. Doğa ve uygarlıklardan gelen miras birleştirilmiş. Bu da Birleşmiş Milletler için oldukça iyi bir imaj oluşturmuş” dedi.
Hatay’ın tüm uygarlıkları bir çatı altında birleştirebilen bir yer olduğunu ifade eden Grede, “Bu da savaştan ziyade barış anlamında bir etki oluşturacaktır. Dünya Gıda Programı olarak burada yaşayan sığınmacıların daha onurlu bir hayat yaşaması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kadar çok insanın burada ağırlanması belli bir ağırlık oluşturmaktadır. Biz de bu ağırlığı ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Umut ediyoruz ki Expo barışın anlamı varlığında gerekli mesajını iletecektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da Sokak Lezzetleri Festivali 5 Mart'ta
YEREL HABERLER Hatay'da Sokak Lezzetleri Festivali 5 Mart'ta
Silah kazası şehidi uzman çavuş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Silah kazası şehidi uzman çavuş, Hatay'da son ...
Annesi ve ablası kamuflajını giydi... Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Annesi ve ablası kamuflajını giydi... Hataylı şehit ...
Eski Adalet Bakanı Ergin’in babası toprağa verildi
YEREL HABERLER Eski Adalet Bakanı Ergin’in babası toprağa verildi
Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Camii’nde şehitlere dualar edildi
YEREL HABERLER Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Camii’nde ...
Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ...
Alaattin Gülerce: "Sonuna kadar savaşacağız, bırakmayacağız"
YEREL HABERLER Alaattin Gülerce: "Sonuna kadar savaşacağız, ...
Erdoğan: “Neredeyse maçı 3-0’dan farklı yerlere götürüyorduk”
YEREL HABERLER Erdoğan: “Neredeyse maçı 3-0’dan farklı yerlere ...
Atakaş Hatayspor  - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 5-2
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor  - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 5-2
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 5 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 5 - Yeni ...
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Yeni ...
Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ...
Hatay'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama
Hatay'a şehit ateşi düştü Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi
YEREL HABERLER Hatay'a şehit ateşi düştü Pençe Yıldırım Harekatı ...
Pençe Yıldırım bölgesinde uzman çavuş silah kazasında şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Pençe Yıldırım bölgesinde uzman çavuş silah kazasında ...
Hatayspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Hatayspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları ...
Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
100 liralık sahte banknotlarla yakalanınca gözaltına alındı
YEREL HABERLER 100 liralık sahte banknotlarla yakalanınca gözaltına ...
Hatay’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Hatay’da PKK terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hatay’da PKK terör örgütü propagandası yapan şahıs ...
Durdurulan şahsın üzerinden 510 paket kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan şahsın üzerinden 510 paket kaçak sigara ...
Hatay’da sahte para operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da sahte para operasyonu
Hatay’da kaçak akaryakıt operasyonu Piyasa değeri 1 milyon 500 bin olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak akaryakıt operasyonu Piyasa değeri 1 ...
İdlib şehidi Ali Özer'in babası: "Acımız ilk günkü gibi yüreğimizde ve taptaze" Suriye ordusunun İdlib'de 34 Türk askerini şehit etmesinin üzerinden 2 yıl geçti Anne Nazmiye Özer: "Oğlumuz bekardı ve hayatının henüz başındaydı"
YEREL HABERLER İdlib şehidi Ali Özer'in babası: "Acımız ilk günkü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.