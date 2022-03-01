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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama

İHA

Hatay’da motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama

Hatay’da farklı tarihlerde hırsızlık ve çeşitli faali meçhul 16 olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla yapılan çalışma kapsamında Jandarma dedektifleri (JASAT) ile İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çeşitli tarihlerde meydana gelen 9 motosiklet hırsızlığı ve 16 ayrı faili meçhul olayı gerçekleştirdiği tespit edilen C.E. ve S.T. isimli şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.E. tutuklanırken, S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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