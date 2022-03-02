İş yerini kumarhaneye çevirmişler Kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 905 lira para cezası uygulandı

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Hatay’ın Defne ilçesinde bir iş yerini kumarhaneye çevirerek kumar oynayan kişilere 9 bin 905 lira para cezası uygulandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Turunçlu Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi aldı. İş yerinde O.E., G.G., S.T., M.O., V.A.’nın kumar oynadığını gören ekipler, masada bulunan 105 adet pul, 100 adet okey taşı ve 44 adet iskambil kağıdına el koydu.

Şahıslara kumar oynamaktan toplam 9 bin 905 lira idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi İ.K. hakkında adli işlem yapıldı.

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