Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde lüks otomobillerin farlarını çalan hırsızlar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz günlerde Kurtuluş ve İsmet İnönü mahallelerinde park halinde bulunan 2 otomobilin farlarının çalınmasıyla ilgili yaptığı çalışmada olayın şüphelileri olarak H.E., A.Ç. ile M.E. adlı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşanan iki ayrı hırsızlık olayında Seat Leon marka iki ayrı aracın farlarının yerlerinden sökülerek çalındığı, her birinin servisteki fiyatının yaklaşık 25 bin lira olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.