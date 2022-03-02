Hatay'da denizde hortum oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte denizde hortum oluştu.

Öğlen saatlerinde, ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde görülen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.