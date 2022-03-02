Hatay’da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış halde bulundu

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış vaziyette bulundu.



Merkez ilçe Antakya’da sahibinin elinden kaçan inek, dere yatağında indi. Vatandaşlar yakalamaya çalışsa da inek, dere yatağında gözlerden kayboldu. Daha sonra kanalizasyona sıkıştığı anlaşılan ineği gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, dere yatağına yakın bölgede kanalizasyona sıkışan ineği bulunduğu yerden güçlükle çıkartabildi.

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