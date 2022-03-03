Hatay´ın ilk ve son Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen törenle anıldı



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY Devleti´nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen, vefatının 42´nci yıl dönümünde törenle anıldı. Hatay Valiliği´nde düzenlenen anma töreninde Atatürk ve Tayfur Sökmen´in anıtına çelenk konuldu.

Hatay´ın ilk ve son Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, ölümünün 42´nci yılında törenle anıldı. Etkili olan yağmur nedeniyle Hatay Valiliği binasında düzenlenen törene, il protokolünün yanı sıra askeri erkan ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Sökmen´in yakınları katıldı. Törende, Atatürk ve Tayfur Sökmen'in anıtlarına çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, tarihine bakılınca Hatay için, Tayfur Sökmen ve arkadaşlarının mücadelesinin öneminin anlaşıldığını kaydetti.

BİRLİK VE BERABERLİK ÖRNEĞİ

Sökmen ile silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla andığını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Etrafımıza baktığımızda dünya coğrafyasının bir kaos ve kargaşa içerisinde olduğunu görünce, birlik ve beraberliğin, Türkiye Cumhuriyeti gücünün ve kuvvetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Geçen hafta başlayan Rusya-Ukrayna savaşını göz önüne aldığımızda, Suriye´nin, Kuzey Irak´ın Türkiye Cumhuriyeti devleti için ne kadar kıymetli ve doğal sınırların, coğrafi sınırların üstesinde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Hatay davasına şahsi dava olarak bakmışlar ve `benim özel davam´ demiş Mustafa Kemal Atatürk ve gerçekten çok büyük bir stratejik hamleyle Hatay´ın ana vatana bağlanmasıyla bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin elini kolaylaştırmıştır. Öte yandan, biz Hatay'ı bütün Orta Doğu coğrafyasına örnek gösteriyoruz. Orta Doğu´daki sorunların çözümü için Hatay´ın birlik ve beraberliğini örnek alınması lazım."

'TARİHE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRMIŞ'

Tayfur Sökmen'in torunlarından Mehmet Mursaloğlu ise konuşmasında, "Her dönem kendi şartları içerisinde bir kahraman yaratır. Yola ilk çıktığı günlerde Hataylılık bilincini cesurca dillendiren, ilkeleri doğrultusunda yaşayan, rahmet ve minnetle andığımız Tayfur Sökmen, tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir devlet adamı, bir baba, toprak ve memleket insanıdır" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-03-03 12:29:23



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