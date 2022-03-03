Hatay’da fırtına ağaçları devirdi

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Hatay’ın Defne ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ağaçları devirdi.

İlçeye bağlı Cemil Şükrü Çolakoğlu İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan ağaç fırtına nedeniyle park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Zarar gören araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olayda yaralanan olmazken, devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

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