Hatay'da fırtına elektrik ve telefon direklerini devirip, ağaçları kökünden söktü



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kökünden sökülen ağaçlar ve çatılardan uçan demir parçaları park halindeki otomobillerin üstüne düştü. Bazı noktalarda ise elektrik ve telefon direkleri devrildi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Antakya ve Defne ilçesindeki birçok mahallede bazı ağaçlar kökünden koptu. Park halindeki araçların üzerine düşen ağaç, elektrik ve telefon direkleri hasara yol açtı. Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kaldırıldı. Defne ilçesi Gündüz Caddesi'nde devrilen bir ağaç nedeniyle trafik aksarken, Gümüşgöze Mahallesi'nde yola devrilen bir ağacın dalları ise vatandaşlar tarafından kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-03-03 19:10:09



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