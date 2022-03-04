Kırıkhan'da kaçak yapılar yıkıldı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaçak yapılar yıkıldı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Aydınlı Mahallesi, Dağınık Evler bölgesinde kaçak binaların yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Hazineye ait araziler üzerindeki kaçak yapıları yıktıklarını belirten Başkan Yavuz, "Kamuya ait araziler üzerinde yapılan kaçak yapılara, işgallere göz yumulmayacak. Tespit edilen kaçak yapılar belediye ekiplerimiz tarafından yıkılacak” dedi.

Başkan Yavuz, bundan böyle bu bölgelerdeki tüm kaçak yapıların yıkılacağını kaydetti.

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