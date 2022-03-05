Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da, şehirler arası otobüslerde yapılan aramada, baklava kutusu ile güvercinlerin bulunduğu kartonda 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik şehirler arası otobüslerde çalışmalar yapıldı. Baklava kutusu ile güvercinlerin bulunduğu kartonun içinde 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-03-05 15:16:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.