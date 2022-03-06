Köprüde video çekerken dengesini kaybedip düştüğü gölde öldü (2)- Yeniden

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'Köprüde dengesini kaybedip düştüğü gölde öldü' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz.

YENİDEN------------------Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Yenişehir Gölü'ndeki köprüde cep telefonu ile video çektiği sırada dengesini kaybederek, suya düşen Suriye uyruklu Recep El-Reşit (18) yaşamını yitirdi.

Yenişehir Gölü'ndeki mesire alanına dün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte giden Recep El-Reşit, iddiaya göre köprüde cep telefonuyla video çektiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. El-Reşit'i kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gece yapılan aramada Recep'e ulaşılamadı, ekipler çalışmalarına ara verdi. Sabah saatlerinde gölde dalgıçlar tarafından aramada Recep'in cesedi bulundu. Recep ElReşit'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2022-03-06 14:26:12



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