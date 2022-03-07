Hatay´da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ilçesinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 4 iş yerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 39 fişek, 2 yasadışı bahis kuponu, 17 dijital materyal ile yasa dışı bahisten elde edilen 20 bin 929 TL ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-03-07 17:21:58



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