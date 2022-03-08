Hatay’da terör örgütüne silah yardımı yapan hükümlü yakalandı

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Hatay’da terör örgütlerine silah sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı PKKKCK/PYDYPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Altınözü İlçesi Hacıpaşa Mahallesinde ikamet eden ve hakkında PKKKCK/PYDYPG silahlı terör örgütlerine silah sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. isimli şahsın Antakya İlçesi Cebrail mahallesindeki günübirlik olarak kiraladığı bir evde saklandığı bilgisini aldı.

Şüphelinin yakalanması amacıyla KOM Şube Müdürlüğü, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli R.E.’nin saklandığı eve operasyon düzenleyerek yakaladı.

Gözaltına alınan R.E. jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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