Kadın ambulans şoförü ekibiyle hayat kurtarıyor Hatay’da 112 acil ambulansını kullanan kadın şoför Seha Şanverdi, 2 kadın acil tıp teknisyeniyle zamana ve yollara meydan okuyor Şanverdi: "Bazı sürücüler yol kenarına araçlarını çekip bizi alkışlıyorlar"

Hatay’da 8 yıldır 112 acil ambulansını kullanan kadın şoför Seha Şanverdi, 2 kadın acil tıp teknisyeniyle zamana ve yollara meydan okuyarak hayat kurtarıyor.

Hatay'da acil tıp teknisyeni Satı Kara ve paramedik Rabia Nur Kızılkaya ile ambulans şoförlüğü yapan 1 çocuk annesi Seha Şanverdi, görev başında yaşadıklarını anlattı.

İşinin zor olmasına rağmen işini sevdiğini belirten Şanverdi, "Genel olarak trafikte zorluk yaşıyoruz. Özellikle yol vermeme, trafik sıkışıklığı gibi sorunlarla karşılaşıyoruz" dedi.

Mesleklerinin en güzel yanının hayat kurtarmak olduğunu ifade eden Şanverdi, "Ambulansta genelde 3 bayan çalışıyoruz ve bu da insanların dikkatini çekiyor. Bazıları bizi görünce araçlarını yol kenarına çekip bizi alkışlayarak bizleri motive etmeleri hoşumuza gidiyor ve işimizi daha severek yapmamıza yardımcı oluyor" diye konuştu.

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