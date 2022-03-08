Hatay'da hastalar mikrocerrahi için şehir dışına gitmeyecek

Hatay'da hastalar mikrocerrahi gerektiren el yaralanmalarında artık başka şehre gitmeyecek.

100. Yıl Samandağ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Adem Kar, mikrocerrahi gerektiren vakaları karşılayabilecek donanıma sahip olduklarını kaydetti. El yaralanmalarının 7'den 70'e sıklıkla karşılaştıkları hasta grubu olduğunu belirten Kar, “Basit yaralanmalardan kas kirişi kesikleri, damar, sinir kesikleri, tam parmak kopmalarına kadar her düzeyde karşımıza çıkabilmektedir. Bu alanda bölgemizdeki eksikliği gidermek hastalarımıza acil ve kaliteli hizmet verebilmek için cerrahi ve teknik donanımımızı her geçen gün artırma çabasındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.