Payas Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Hatay'ın Payas Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçe sakinlerinin katılımıyla bir program düzenledi.

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinde Payas Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Programa Payas Kayamakamı Dr. Polat Kara, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ve Payaslı kadınlar katıldı. Programda bir psikolog ve avukat tarafından kadınlara konferans verildi. Ayrıca girişimci kadınlar stant açarak kendi yapmış oldukları ürünleri sergiledi, satış yaptı.



“Kız çocuğu rahmet, erkek çocuğu nimettir derler”

Programda konuşan Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, kız çocuklarının önemine değinerek, “Kız çocuğu rahmet, erkek çocuğu nimettir derler, Allah Nimet için sorgu sual eder ama Rahmet İçin ödül verir. Bende ödülüne talip olduğum iki kız çocuğu yetiştiriyorum. Kız çocukları o kadar mübarektir ki büyüyüp anne olduklarında Rabbim cennetini onların ayakları altına müjdelemiştir. Kadınlar görünürde naif ve kırılgan olabilirler ama esasen tuttuğunu koparan, azimli ve çalışkandırlar. O sebeptendir ki PAMEK’i, Külliyemizi ve Kimya tesisimizi siz kadınlarımıza emanet ettik. Biz sizlerle güçlü olacağımızı biliyoruz ve bunun için çaba gösteriyoruz” dedi.

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