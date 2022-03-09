Hatayspor´da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

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İzzet NAZLI / HATAY,(DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 29'uncu sahasında VavaCars Fatih Karagümrük´ü ağırlayacak Atakaş Hatayspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda, Gaziantep FK maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular da pas drilinin ardından dar alan çalışması gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-03-09 16:50:15



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