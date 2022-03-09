TFF 3. Lig: İskenderunspor: 3 - 52 Orduspor: 1

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TFF 3. Lig 2. Grup'un 29. haftasında İskenderunspor, sahasında 52 Orduspor'u 31 mağlup etti.



Stat: İskenderun 5 Temmuz

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xxx, İlker Ayten xxx, Abdulkadir Yılmazoğlu xxx

İskenderunspor: Muhammed Can Tuncer xxx, Recep Metin xxx, İsmail Güven xxx, Abdurrahman Kuyucu xxxx (Murat Erdemir dk. 76 xx), Emre Gemici xxxx, Enes Soy xxxx (Osman Şahin dk.71 xx), Erdinç Pekgöz xxx, Onur Ural xxx, Ethem Ercan Pülgir xxx, Fadıl Kocaoğlu xxx, İrfan Başaran xxx (Ömer Turan dk. 86 ?)

52 Orduspor: Berat Çelebi x, Taner Kahraman x, Emre Tosun x, Sergen İlhan x, Gökhan Erdöl xx, Özgen Erdem x (Efe Kaan Kayahan dk. 84 ?), Gökhan Berkay x (Muzaffer Kahraman dk. 46 x), Mikail Albayrak xx, Rasimcan Değirmenci x, Batuhan Aktaş x (Nebi Tiryakioğlu dk. 46 x), Güney Tutcuoğlu xx (Muzaffer Kahraman dk. 84 ?)

Goller: Enes Soy (dk. 19) Abdurrahman Kuyucu (dk. 19), Emre Gemici (dk. 90+1 pen.), (İskenderunspor) Güney Tutcuoğlu (dk.64) (52 Orduspor)

Sarı kartlar: Ethem Ercan Pülgir, İsmail Güven (İskenderunspor), Muzaffer Kahrıman (52 Orduspor)

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