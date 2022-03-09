Eski sözlüsünün başından aşağı kızgın yağ döken sanığa tahliye (2)

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YENİDEN TUTUKLANDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Resul Erkmen'in (34) serbest kalmasına yapılan itiraz sonucu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Adresinde gözaltına alınan Erkmen, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-03-09 23:31:20



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