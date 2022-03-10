Hatay’da hortum paniği

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum paniğe neden oldu.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde akşam saatlerine doğru denizde hortum çıktı. Vatandaşlar panik yaşarken, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra kayboldu.

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