Elektrikli bisiklet çalan 2 kişi tutuklandı

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Hatay’ın Erzin ilçesinde elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bir ikametten elektrikli bisikletin çalınması üzerine çalışma başlatan Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelilerinin F.Y., B.K., M.S. ve M.S. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, belirlenen adreslerinde çalınan elektrikli bisikletle birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden F.Y. ve B.K. tutuklanırken, elektrikli bisiklet ise sahibine teslim edildi.

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