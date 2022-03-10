Ehliyet sınavına girerken, ses cihazı ve kamera ile yakalandı

Sedat İSKENDEROĞLU/ HATAY, (DHA)HATAY'da, ehliyet sınavına girecek sürücü adayının yapılan üst aramasında, kazağının yaka ve düğmesine gizlenen kamera ile ses cihazı ele geçirildi.
Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, 7 Mart'ta okulda yapılacak ehliyet sınavı için salona giren sürücü adayı M.E.A.'nın üst aramasını gerçekleştirdi. Görevliler, M.E.A.'nın kazağının yaka düğmesine ve ense kısmına gizlediği, kamera ile ses cihazından oluşan kopya düzeneğini buldu. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, M.E.A. hakkında işlem başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU
2022-03-10 11:41:15
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