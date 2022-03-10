En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde Münteha K'nin kullandığı 31 Y 9178 plakalı otomobil ile Alper C. idaresindeki 31 SK 832 motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.