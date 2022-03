Ömer Erdoğan: "Her maçı tek tek değerlendiriyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Her maçı tek tek değerlendiriyoruz. Futbol anlamında daha iyi şeyler yapmaya çıkarken, sonucunda da 3 puanı hedefliyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek olan Hatayspor, çalışmalarını sürdürüyor. Osman Çalgın Tesisleri’nde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, dar alan ve 5’e 2 top kapma ile devam ederken, son olarak taktik idmanı yapıldı. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Karagümrük maçından galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Ömer Erdoğan Fatih Karagümrük maçında en az 10 bin taraftar karşısında oynamak istediklerini belirterek, “Tabi Gaziantep’te oynadığımız maçta maç her iki tarafa gidip geldi. Biz erken gol ile geri düştük ama 21 öne geçtik. Belki girdiğimiz kontratakları değerlendirip 31’i yakalasak maçı koparıp bitirecekken 22 olduktan sonra Gaziantep’in girdiği pozisyonlar vardı. Onlarda değerlendirse, galip gelebilirlerdi. Son saniye de girdiğimiz yüzde yüzlük gol pozisyonumuz var. Önümüzde iyi bir rakibe Karagümrük’e karşı önemli bir maçımız var. Bu maçta özellikle seyirci anlamında büyük destek bekliyorum. En az 10 bin taraftar önünde bu maça çıkmamızı sağlarlar. Tüm seyircilerimizi bu maça bekliyoruz. İyi hazırlandık, cumartesi günü galip gelmek istiyoruz” dedi.

Erdoğan Sadık’ın sakat olduğunu ancak cezalı futbolcusunun bulunmadığını belirten Erdoğan, “Cezalı futbolcumuz yok ama sınırda olanlar var. Sadık Gaziantep maçında sakatlandı, adale sakatlığı oldu, 2 hafta aramızda olmayacak. Onun dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor” dedi.

Her maçı tek tek değerlendirdiklerini belirten Ömer Erdoğan, “Futbol anlamında daha iyi şeyler yapmaya çıkarken, sonucunda da 3 puanı hedefliyoruz. Maç maç bakacağız bizim için en değerli aç şu anda Karagümrük maçı. Onu alıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Erdoğan, Ruben Riberio’nun Gaziantep maçında oyundan çıktıktan sonra tepki göstererek soyunma odasına gitmesi ile ilgili ise, “Ruben bizim yaramaz çocuğumuz. Ama Ruben yaklaşık 2 yıldır beraberiz. Ruben’in çok hırslı olduğundan ve saha da kalmak istediğinden veya sahada bazen istedikleri olmayınca tepkisi diğer oyunculardan farklı oluyor. Ben Ruben’i iyi tanıdığım hırslı ve iyi kalpli olduğunu bildiğim için benim için sıkıntı yaratmıyor. Tabi hoca olarak bunu en iyi şekilde kontrol altında tutmamız gerekiyor ben de zaten sürekli kendisi ile iletişim halindeyim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.