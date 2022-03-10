Payas'ta servis araçları denetlendi

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Hatay'ın Payas ilçesinde işçi taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Araçların kontrol edildiği denetlemede tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için sürücüler uyarıldı. Evraklarında ve araçlarında eksiklik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. Bazı servis sürücüleri denetimlerden memnun olduklarını belirtti.

Trafik ekipleri ise denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

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