Nazlı kalbine yenildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan kalp hastası 18 yaşındaki Nazlı Gedik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Payas'ın Çağlalık Mahallesi'nde oturan Gedik ailesinin kızları Nazlı, kalp yetmezliği nedeniyle Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada ameliyat edilen Nazlı gece hayatını kaybetti.

Nazlı Gedik'in cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.