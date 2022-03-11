Hatay’da kaçak akaryakıt operasyonu

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Hatay’da bir işyerine yapılan baskında 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik çalışması kapsamında, Reyhanlı Cilvegözü sınır kapısı yolu üzerinde 1 iş yerinde yapılan aramada 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt geçirildi.

İş yeri sahibi olduğu belirlenen H.Y. gözaltına alındı.

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