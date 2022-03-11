İskenderun Körfezi'nde iki gemi çarpıştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İskenderun Körfezi'nde demir sahasında iki gemiş çarptı.

Alınan bilgiye göre, demir tarayan MV Maher isimli gemi aynı yerde demirde bulunan MV Burak Deval adlı gemiyle çarpıştı. Olayda can kaybının ve çevre kirliliğinin olmadığı öğrenildi. Maher gemisi demirini bırakarak romörkör refakatinde emniyete alındı.

İskenderun Liman Başkanlığınca idari soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.