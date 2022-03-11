Yük gemisi, demirli olan gemiye çarptı

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay)HATAY´da İskenderun Körfezi´nde yük gemisi, demirli bulunan başka bir gemiye çarptı. Kazada herhangi olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

Körfezde demir tarayan (Akıntı nedeniyle demiri sürümek) MV Maher isimli yük gemisi, aynı yerde demirli bulunan MV Burak Deval adlı yük gemisine çarptı. Kazada can kaybı veya çevre kirliliği olmadığı bildirildi. Maher gemisi demirini bırakarak römorkörle emniyete alındı. Liman Başkanlığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-03-11 15:47:38



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