Hatay’da denizde hortum oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz kenarında oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Limanı kıyısında akşam saatlerinde hortum oluştu. o anları yoldan geçen vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Kısa süreli paniğe neden olan hortum, kısa süre sonra kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.