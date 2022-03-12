İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 bin 550 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Defne ilçesinde sahte ABD doları satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Aşağıokcular Mahallesi'nde E.Y., H.Ç., A.U., D.Y. ve A.G.'yi takibe aldı. Şüphelilerden E.Y.'de 15 bin 550 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-03-12 15:38:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.