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Atakaş Hatayspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

DHA

Atakaş Hatayspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)STAT: Yeni Hatay
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Serkan Çimen
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey (Dk. 88 Fatih Kurucuk), Burak Öksüz, Adekugbe, Boudjemaa (Dk. 88 Selimcan Temel), Onur Ergün, Lobjanidze (Dk. 88 Kahraba), Ribeiro (Dk. 70 Benzia), El Kaabi (Dk. 78 Saint-Louis), Diouf
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Caner Erkin, Biglia (Dk. 46 Pesic), Bistrovic (Dk. 89 Samed Onur), Adnan Uğur, Toure (Dk.46 Levent Mercan), Salibur (Dk. 65 Jimmy Durmaz), Ahmed Musa (Dk.46 Karamoh).
GOLLER: Dk. 29 Lobjanidze, Dk. 34 ve Dk. 58 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)   Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 29´uncu haftasında Atakaş Hatayspor sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.5´inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Ribeiro, Caner Erkin'den sıyırılıp ceza sahasına yönelirken, Biglia'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan yapılan inceleme sonucu Biglia'nın Ribeiro'ya müdahalesinin ceza alanı dışında olduğu belirlendi ve hakem penaltı kararını iptal etti.29´uncu dakikada Hatayspor öne geçti. Biglia'nın savunmadan çıkarken yaptığı pas hastası sonrası Lobjanidze pasını kafayla Ribeiro'ya verdi. Ribeiro, bekletmeden topu  yeniden Lobjanidze'nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından sağ ayağının içiyle uzak köşeye doğru gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.
34´üncü dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Fatih Karagümrük kendi yarı alanından çıkarken top kaybı yaptı. Sol kanattan Adekugbe'nin taşıdığı topu ceza alanı dışından  Ribeiro sağ tarafa doğru bıraktı. Penaltı noktasının hemen sağındaki El Kaabi sol ayağının içiyle uzak köşeye doğru gelişine vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
İlk yarı, Atakaş Hatayspor´un 2-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.
58´inci dakikada Atakaş Hatayspor bir gol daha buldu. Munir'in uzun gönderdiği topu Diouf kafayla sağ kanattaki Ribeiro'nun önüne indirdi ve içeri hareketlendi. Ribeiro'nun kale alanına doğru yerden çevirdiği topu Diouf´tan önce kaleci Viviano çeldi ancak gerilerden gelen El Kaabi penaltı noktasının solundan, sol üst köşeye doğru bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.
74´üncü dakikada sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Caner Erkin ortasını yaptı, ön direkteki Pesic yakın mesafeden kafayı vurdu fakat kaleci Munir son anda topu çelmeyi başardı.
76'ncı dakikada Fatih Karagümrük'te Salih Dursun'un içeri doldurduğu topu savunma istediği gibi uzaklaştıramadı. Balkovec'in üst üste şutlarında savunmadan dönen topa ceza sahası dışında Jimmy Durmaz'ın önünde düştü. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Munir soluna giden topu son anda kornere çeldi. 
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük´ü 3-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-03-12 15:41:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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