Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında A. Hatayspor, Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 30 üstünlüğü ile tamamladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Boudjemaa’nın pasında topla buluşan Lobjanidze ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci Viviano son anda kornere çeldi.

58. dakikada Riberio’nun sağdan ceza sahasına yerden pasında kaleci Viviano altı pas çizgisi önünde son anda dokundu, dönen topu El Kaabi ağlara gönderdi. 30

74. dakikada Caner’in soldan ortasında ön direkte Pesic'in kafa vuruşunda kaleci Münir topu kornere çeldi.

76. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Jimmy Durmaz’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Munir topu son anda kornere çeldi.

80. dakikada Kamil Ahmet’in sağdan yerden pasında penaltı noktası üzerinde bomboş pozisyonda olan Lobjanidze’nin şutu üstten auta gitti.



Stat: Hatay

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Süleyman Özay xx, Serkan Çimen xx

Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe xx, Burak xx, Sackey xx (Fatih Kurucuk dk. 88 ?), Kamil Ahmet xx, Onur xx, Mehdi Boudjemaa xx (Selimcan Temel dk. 88 ?), Lobjandize xxx (Kahraba dk. 88 ?), Riberio xxx (Yassine Benzia dk. 69 xx), El Kaabi xxx (Dylan SaintLouis dk. 79 xx), Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Abdullah Yiğiter, Falette, Emre Kaplan, Eren Fansa, Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fatih Karagümrük: Viviano x, Caner x, Balkovec x, Biraschi xx, Salih Dursun, Biglia x (Aleksandar Pesic dk. 46 xx), Salibur xx (Jimmy Durmaz dk. 66 xx), Toure x (Levent Mercan dk. 46 xx), Adnan Uğur x, Bistrovic xx (Samed Onur dk. 89 ?), Ahmed Musa x (Yann Karamoh dk. 46 xx)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alparslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Vato Arveladze, Bahattin Demircan,

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Lobjanidze (dk. 29), El Kaabi (dk. 34 ve 58) (Hatayspor)

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