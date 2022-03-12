Milleyha Kuş Cenneti'nde çöp tehdidi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı etrafına moloz ve çöp döküldü.

Nadir kuşlarının göründüğü alan çevresine dökülen molozlar ve dolgu çalışması yaban hayatını tehdit ediyor. 292 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı etrafına dökülen moloz ve çöpler daha önce belediye ekiplerince kaldırılmıştı. Kimliği belirsiz kişi ve kişilerce aynı alana tekrar moloz ve çöplerle dolduruldu. Sulak alan etrafında moloz, köpek ölüsü ve yoğun mandalina dökülmesi şaşkınlığa neden oldu.

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