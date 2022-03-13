100. Yıl Sağlık Grubu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Özel 100.Yıl Sağlık Grubu Ankara Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e gelen Özel 100. Yıl Sağlık Grubu Ankara Hastanesi doktorları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçen heyet adına Başhekim Doç.Dr. Erden Kılıç burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Başhekim Kılıç, deftere şunları yazdı:

“Büyük Atatürk; Siz, zamanı aşan ve ilham veren yaşamınız boyunca Türk hekimlerine yüksek bir değer verdiniz. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Özel 100. Yıl Sağlık Grubu olarak huzurundayız. 120 hekim 750 personel ile ülkemiz başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen insanlara sağlık hizmeti sunuyoruz. Covid19 pandemisinin dünyada yaşattığı büyük buhran ve can kayıplarını en aza indirilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Aziz Atatürk;

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk hekimleri ve sağlık çalışanları olarak bizler bilimin ışığında yüce milletimizin ve tüm insanlığın hizmetinde olmaya devam edeceğimize manevi huzurunda söz veriyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

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