Hatay Erzin’e kar yağdı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Hatay’ın Erzin ilçesine 10 yıl aradan sonra kar yağdı.

Erzin’e bağlı Kuyuluk, Kızlarçayı ve Başlamış mahallelerinde daha yoğun olan karın kalınlığı yaklaşık 78 santimi buldu. Mahallelerin daha yukarı kesimlerinde ise karın kalınlığı 1520 santimi buldu. 10 yıl aradan sonra kar yağması özellikle çocukları mutlu etti.

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