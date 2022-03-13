Samandağ'da 10 yıl aradan sonra yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüksek yerlere yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlçeye bağlı Değirmenbaşı Mahallesinin yukarı kesimlerinde yoğun olan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. 10 yıldır ilk defa örtü oluşan karı görmek için bir çok insan akın etti.

Erol Yüksek, "Burada kar yağıyordu ama 10 yıl aradan sonra bu kadar kar tuttu. Evden tepelerin beyazlığını görünce buraya geldim ama bu kadar güzel bir örtü beklemiyordum. Biz alışık değiliz karın bu kadar fazla olmasına ama mutlu olduk" dedi.

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