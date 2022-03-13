Yayladağı ilçesinde okullara 1 gün ara verildi

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

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